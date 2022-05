Stéphanie BERTRAND

L'alliance de mon chemin de vie, de belles rencontres et mon expérience de la relation à l'autre (consultante formatrice et coach en entreprise) ont donné forme à mon activité de réflexologue en cabinet et consultante feng shui pour optimiser des espaces privés et d'entreprises.



Formée en Réflexologie plantaire et oculaire, diplômée de l'école de Feng Shui Tian Di, riche de stages et enseignements en thérapie Quantique, Tarot énergétique, test musculaire en Kinésiologie, ma démarche est holistique. Elle prend en compte les personnes ou organisations dans une approche globale : sphère personnelle, professionnelle et environnementale.



Enfin depuis 2005 j'exerce mon activité de Consultante Formatrice pour des entreprises du secteur de la distribution, service, restauration, luxe. Les programmes de formation dynamisent la performance et le développement du capital humain. Mes stagiaires ont tous un métier dans les domaines de la relation avec des clients, collaborateurs, fournisseurs ou distributeurs. Ils exercent des fonctions commerciales ou de management d'équipe et de projet. Ou bien, quel que soit leur univers de travail, ils ont besoin de monter en compétence sur des aspects tels que l'intelligence émotionnelle, le relationnel, la gestion du stress.



Mes compétences :

Feng Shui

Réflexologie

Formation