Olivier MASSONNAT

Depuis 2001, j'exerce une activité de conseil en organisation et système d’information.



Après une expérience dans le secteur des télécommunications, je me suis orienté vers le secteur bancaire pour des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans les domaines comptables et informatiques. Je suis intervenu pendant plus de 2 ans pour le groupe HSBC aux Etats-Unis, mais aussi en Angleterre et en Inde.



Je dirige aujourd'hui chez Apsia le pôle Institutions Financières (> 12 consultants) et pilote les actions marketing sur l'ensemble de notre activité : Transformation des systèmes d'information, AMOA, Pilotage de Projet, Accompagnement du Changement, ERP Microsoft Dynamics AX.



Domaines d’excellence :



- Management de systèmes d’information : assistance à maîtrise d’ouvrage, planification/lotissement de projet, suivi d’activité, rédaction d’expressions de besoins, de cahiers des charges, de spécifications fonctionnelles, gestion de la recette fonctionnelle

- Assistance maîtrise d'ouvrage comptable

- Gestion de portefeuille de projets

- Conduite du changement : support de formation, animation de formation, déploiement

- Organisation et processus : audit, conception, formalisation

- Interpréteurs comptables : RDJ V8 / XRDJ / SAI & ISIE

- ERP : Microsoft Dynamics AX, Peoplesoft

- SGBD & BI : SQL Server, Oracle Database

- Microsoft Certified Technology Specialist : Microsoft SQL Server 2005 & Microsoft Dynamics AX Finance



Mes compétences :

banque

consultant

télécommunications

organisation

auteur

Microsoft

ERP