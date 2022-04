Yan JANAVEL

GESTION DU PERSONNEL :



- Recrutement ( diffusion annonce, présélection candidat, 1er entretien)

- Rédaction contrat

- Entretien annuel

- Disciplinaire (conseil aux opérationnels)

- Interlocuteur pour la gestion de l'intérim.





REPORTING :



- effectifs + prévisions (pyramide des âges / masse salariale

- Indicateurs (turn over, absentéisme ...)



IRP :



- Préparation réunions + questions

- Organisation des élections DP / CE

- Préparation NAO





CONTENTIEUX AT / MP :



- Suivi des déclarations AT / MP et impact sur compte employeur.

- Anticipation risque AT sur cotisations URSSAF.

- Contentieux AT/MP en relation avec notre cabinet d'avocat.



GESTION PAIE :



- paramétrage logiciel de paie Arcole (taux, accord) et compte rendu au service SIRH

- déclarations de charges et vérification paiements

- préparation et contrôle DADS : base, correction anomalies ou rejets

- interlocuteur organismes (mutuelle, PRO BTP, CNETP, URSSAF)

- test des nouvelles règles mise en place dans le logiciel paie par le SIRH et vérification de leur application par les gestionnaires paies.

- rédaction documentation pour les utilisateurs de la région sur le produit paie et formation procédures internes

- recensement et anomalie du produit paie, participation à la résolution des problèmes soit directement soit indirectement avec l'aide du SIRH

- production des éléments nécessaires au contrôle URSSAF



GESTION EPARGNE SALARIALE :



- contrôle des bases, des ayants droits, interlocuteur région (demande déblocage anticipé, problème versement ...)



RELATIONS FONCTIONNELLES INTERNES



- Rattachement fonctionnel de tous les utilisateurs paie régionaux

- Formation des nouveaux gestionnaires paie au logiciel, culture d'entreprise, et procédures internes.

- Interlocuteur direct entre la région et le SIRH siège sur les problématiques paie.