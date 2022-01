Jean-Baptiste CHALRET DU RIEU

Marié 41 ans, trois enfants, je suis consultant SAP FI-CO chez Urgo à Dijon depuis décembre 2015.

J'ai eu une expérience de chef de projet chez Pierre et Vacances Center Parcs pendant 4 ans et demi.

J'ai eu plusieurs expériences dans des cabinets de conseil pendant 3 ans.



Je suis disponible pour toute opportunité sur SAP et agrandir mon réseau.



Bien cordialement.



Mes compétences :

SAP Finance

SAP Contrôle de Gestion

SAP R/3

SAP ERP

SAP CO