Conseiller juridique et économique international indépendant (International independent legal and economic adviser) - Conseil en Stratégie de développement (Development Strategy Consultant)



Ebrahim EMAD : L'Etat de Droit en pratique

https://ebrahimemad.net/edd-fr/index.html



Le maître mot, pour moi, est "l'Etat de Droit".



L'Etat de droit est avant tout un modèle théorique qu'on doit réfléchir et préparer les bases nécessaires afin de le mettre en pratique.



Il est également devenu un thème diplomatique important. Afin qu'il soit considéré en pratique comme la principale caractéristique des régimes démocratiques, il est nécessaire de mettre le "droit des personnes (physiques et morales)" au centre comme un instrument privilégié de régulation de l'organisation juridique, économique, culturelle sociale, administrative exécutive et ,environnementale.



Il subordonne le principe de légitimité et de transparence au respect de la légalité.



Il justifie ainsi le rôle croissant des juridictions dans les pays qui se réclament de ce modèle.



Conseiller juridique et économique international

(International legal and economic adviser)

http://www.ebrahimemad.net

http://www.emadconsulting.com



Président d'Honneur et Fondateur de l'ACEIDD

Association de Coopérations Économiques Internationales pour le Développement Durable.

Une nouvelle vision pour le Développement juridique, économique, culturel social et administratif exécutif durable.

https://aceidd.com/fr/votre-aceidd/le-mot-du-president-d-Honneur-fondateur/

www.aceidd.com



Publications:

https://ebrahimemad.net/cjei-dsc/publications.html



Ebrahim EMAD, Présenté pour la première fois à l'échelle internationale:



1- La Diplomatie Juridique et Économique Internationale (depuis 2007)

(International Legal and Economic Diplomacy)

Sa définition et son rôle pour la mise en oeuvre de l'Etat de droit comme une base importante pour le développement économique et durable.

https://ebrahimemad.net/djei/index.html



2- L'Etat de Droit en pratique (depuis 2011)

https://ebrahimemad.net/edd-fr/index.html



3- Le Programme Méga Économie (Mega Economy Program) (depuis 2011)

Une solution pratique, réelle et une porte de sortie de la crise de dettes (depuis 2008)

https://ebrahimemad.net/pme-fr/index.html



4- Le Droit Constitutionnel, le Droit de Souveraineté de la Nation, la nécessité de la révision des pouvoirs qui en résultent pour le développement juridique, économique, culturel social et administratif exécutif durable:

https://ebrahimemad.net/dc-fr/index.html



5- Les Pratiques de l'International et les Nouvelles Diplomacies

https://ebrahimemad.net/pind-fr/index.html

Ebrahim EMAD et le développement économique et durable en Afrique.

L'avenir de l'Afrique appartient au Africains eux-mêmes.

https://ebrahimemad.net/afrique.html





Activités:

Accompagnement professionnel des projets économiques nationaux et internationaux via le Programme Méga Économie.

www.emadconsulting.com

www.ebrahimemad.net/pme.html (3 versions)



