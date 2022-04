Anne-Lise MOUGIN

Passionnée par l'analyse des tendances sociétales émergentes et des évolutions de marché, j'aime anticiper les enjeux et rendre les données marketing attractives et compréhensibles de tous afin que les enseignements soient transmis, compris et transformés en axes d’amélioration ou d’innovation.



J'ai eu la chance de connaître le parcours complet d'une création de société et de pouvoir, de par la proximité qui existe au sein des petites structures, me voir confier des missions très variées et appréhender de multiples secteurs (Grande consommation, Distribution, Industrie, Agriculture, Services, Santé, Médias, Luxe ...). De ce fait, j'ai acquis une compétence marketing transversale (Études, produit, distribution, communication).



En poste à la Mutualité française depuis 2008, je suis désormais spécialisée dans le secteur passionnant et dynamique de l'assurance santé qui mêle des problématiques classiques de marché à de grands enjeux politiques et sociaux.



Viadéo est pour moi un moyen de ne pas me couper des autres et de rester vigilante aux opportunités (partenaires, fournisseurs, emploi, échange etc...).



