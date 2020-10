Anne-Laurence MOUGIN

Plus de 10 ans d'expérience en marketing digital, désormais au service d'ALTECA pour développer la communication autour des talents d'aujourd'hui et de demain !

ALTECA est une entreprise de services numériques (ESN) familiale et indépendante. Avec plus de 650 collaborateurs répartis sur 8 agences en France, elle continue sa croissance depuis plus de 20 ans.

ALTECA recrute de nombreux profils : www.alteca.fr/fr/carrieres/nos-offres-d-emploi.html



Mes compétences :

B2C

E-commerce

Ecommerce

Ecommerce Webmarketing

Édition

Fidélisation

Internet

Livres numériques

Marketing

Vente

Vente privée

Web-marketing

Webmarketing

eBooks

Google analytics