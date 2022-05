Stéphanie BERTRON

Diplômée d'un M2 marketing digital web management et réseau sociaux où j'étudiais marketing digital, management, communication, e-business/e-marketing...



Motivée et dynamique, prête à relever toute sorte de défis qu'on peut lui proposer !

Tout au long de mon cursus j'ai eu l'occasion d'acquérir de nombreuses expériences professionnelles, celles-ci m'ont permis de développer mes compétences dans le domaine du marketing digital, de la communication et de la gestion de projets.



Organisée, autonome et d'une créativité certaine, j’apprécie grandement le travail en équipe.



La communication et le community management sont mes domaines de prédilection.



Mes compétences :

E-business/E-marketing

Management

Communication

Marketing

Microsoft Office

Community management