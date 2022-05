Stéphanie BIDAULT

Bonjour,



Je suis Mademoiselle BIDAULT Stéphanie. Employée comme agent administratif à la CPAM de Tours du 17 février 2009 au 15 mai 2009 dont mes principales missions étaient la gestion du courrier, la préparation et numérisation des avis d'arrêt de travail et d'indemnités journalières ainsi que le traitement des demandes et réclamations et employée comme secrétaire à la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale à Paris du 27 juillet 2003 au 28 juillet 2008 je recherche un emploi de secrétaire ou d'agent administratif.



Dynamique, motivée, ayant le sens du travail en équipe et en autonomie, maîtrisant les logiciels bureautiques (Word, Excel, Access, Open office), je pourrais mettre à profit mes compétences, mes qualités de contact et d'organisation ainsi que ma capacité de travail au sein de l'entreprise qui voudra bien me recruter. Par ailleurs, je sais assurer différentes tâches de secrétariat : gestion du courrier, accueil physique et téléphonique.



Mes compétences :

Dextérité

Excellente orthographe

Informatique

Orthographe