Stéphanie BIDAULT

Je suis une professionnelle de la logistique depuis de nombreuses années.



Mes axes forts

-Expérience, grande adaptation , savoir faire logistique

-Gestion d'équipes dans contexte social fort

-Adaptation rapide et facile à toute nouvelle culture d'entreprise



Mes domaines maîtrisés sont l'entreposage, le transport, la conduite du changement,le pilotage de projet.

Les compétences que je peux vous apporter sont nombreuses:

-la gestion de centre de profit logistique informatisé,

-l'établissement et de suivi des budgets,la réduction des coûts, le développement du chiffre d'affaire et l'augmentation de la profitabilité

-le management des équipes en les faisant adhérer à la politique de l'entreprise, la détection des potentiels.

- le suivi commercial afin de fidéliser le client et renouveler les contrats,le respect de la chaine du froid dans le secteur alimentaire, de la mise en place de processus sécurisés pour secteur aérospatial.

- la politique d'amélioration continue avec la certification réussie (ISO9001, ISO 14001, ISO 22000,ISO 50001)

Je peux travailler soit chez un prestataire logistique, soit dans des sites totalement intégrés à un groupe.

Je m'adapte facilement et rapidement à toute nouvelle culture d'entreprise

Je suis une femme de terrain, bonne communicante, ayant le goût du challenge permanent et le sens des priorités, force de proposition, résistante au stress, habituée à générer de la productivité, pro-active, réactive pour prendre des décisions importantes rapidement en mettant en place des plans d'action, soucieuse de l'importance de la sécurité des salariés

Mon projet professionnel est d'intégrer une entreprise en pleine expansion ou je pourrais apporter mon savoir-faire et mes compétences afin de pouvoir avoir une logistique innovante et performante qui soit vecteur non plus de coût mais de gain .