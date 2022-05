Stephanie BILLARANT

Construire une image personnelle de votre entreprise ou événement en cherchant avec vous sa matrice, son essence : photographier l’humain en mouvement, exploiter la narration des techniques, plonger en coulisse et trouver d’autres clefs de lecture.



Raconter les « petites histoires », valoriser les acteurs et soumettre un portrait vivant en cohérence avec votre image globale.



Les portraits et reportages peuvent alimenter vos demandes en illustration web, parutions presse ou catalogues. Ils peuvent aussi servir une mise en place visuelle dans vos locaux professionnels ; tous formats et tous supports envisageables.







Mes compétences :

Photographie