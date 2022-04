Frédérique SAMSON (RAULT)

Je vous propose de concevoir et développer vos collections, rendre séduisants vos produits en respectant l’esprit de votre marque, vos objectifs internes, les attentes du marché.

Du simple croquis à l’ensemble du processus depuis la création jusqu’ à la production, une prestation ponctuelle ou des missions sur des projets à plus long terme.

Ma valeur ajoutée:

Des compétences basées sur 15 années de travail opérationnel pour des marques de prêt à porter moyen et haut de gamme, femmes et enfants, ainsi que 4 années dans le domaine de la décoration.

Une forte expérience dans la création et le développement de collections ainsi que dans la communication et la stratégie marketing.

Une grande sensibilité produit