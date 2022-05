Stéphanie BILLON

Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Titulaire d'un Master 2 Gestion des Ressources Humaines et spécialisée dans ce domaine depuis trois ans, par le biais de l’alternance, j’ai une expérience professionnelle d’une dizaine d’années caractérisée par un fort relationnel (interne et externe) ainsi que des compétences mises en œuvre dans des secteurs variés.



Actuellement en recherche d’emploi, mes compétences en tant que Chargée Ressources Humaines se sont exercées sur des sujets divers comme la formation, la gestion du personnel, la mise en œuvre de projet comme le pilotage de la politique d’alternance et les relations professionnelles.



Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter par mail : stephanie.lemaux@yahoo.fr



Au plaisir d'échanger avec vous !







Polyvalente - Organisée - Enthousiaste

Qualités relationnelles - Adaptabilité - Goût pour le travail en équipe



Mes compétences :

Rigueur

Autonomie

Relationnel

Ambition