Stéphanie BINAULD

Forte de mon expérience j'ai acquis une maturité opérationnelle et organisationnelle.

J'ai pour profil celui d'une Chargée communication, ma formation est celle d'une Assistante de direction.



Je recherche aujourd'hui un poste d'Assistante de Direction ou Assistante Commerciale.



De nature dynamique, pro active, autonome et discrète je reste à votre disposition pour un entretien.



Je maîtrise les techniques de secrétariat classique.

- l'environnement windows (word, excel, powerpoint, outlook), SAP, Access, Nodhos.

- la rédaction compte-rendu,

- la prise de parole en public.



Dans mon dernier poste mes missions étaient :



- Etre l'interface marketing entre la marque et les magasins français et internationaux en mettant en place des opérations commerciales et saisonnières depuis la création jusqu'à la mise en place en magasin (suivi agence, fabrication, livraison, je maîtrise la chaine graphique).



- Etre force de proposition pour adapter un système d'offre commerciale immédiate en vitrine et à l'intérieur magasins, simple dans sa mise en place et respecter le budget imposé.

=} l'objectif : créer du trafic en magasin et contrer la concurrence sur une offre de dernière minute.



- Veille concurrentielle.



- Gérer le projet base de données magasins avec un prestataire extérieur : être garant de la fiabilité des informations et de la facilité de sa mise à jour (1200 magasins en France et à l'International), prévoir le développement du réseau et de son utilisation en transversalité dans l'entreprise.



- Mise en place et suivi des ouvertures magasins en France et à l'International : créer l'événement pour les clientes dans un nouveau pays. Gérer les visuels pour les palissades avant ouverture.



- Gérer le retail marketing : Mise en place et développement de la carte cadeau en France et à l'international : créer l'événement sur le planning marketing, gestion des services.

Mise à jour des visuels extérieurs aux magasins (centres commerciaux et centre ville).



- Répondre aux demandes spécifiques du réseau France et International (Directeurs régions et pays.



Mes compétences :

Créativité

Relationnel