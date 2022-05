Stephanie BLACHON

Experte en gestion de projet Biologie, Bilingue anglais, Je suis organisée, j'aime le travail d'équipe et la créativité. J'ai conduit plusieurs projets de recherche en France et à l'étranger. Je recherche un poste de chef de projet ou de consultant dans lequel je pourrais mettre à contribution mon expérience de recherche en biologie.

Je suis également passionnée par l'infographie et l'animation 3D. J'ai réalisé des illustrations et des films scientifiques qui figurent sur mon blog.



Mes compétences :

Biologie cellulaire et moléculaire

Génétique

Biochimie

Infographiste

Neurobiologie

Imagerie confocal

Animation 3d

Clonage

Western blot

Traitement d'images

Communication

PCR

Infographie

Gestion de projet

Microscopie confocale

Cancérologie