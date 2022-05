Stéphanie BLAMEUSER

Responsable communication point de vente et trade marketing au sein du Groupe INTERSPORT, leader mondial de la distribution d'articles de sport, je suis en charge du trade marketing et de la stratégie de communication point de vente pour le réseau INTERSPORT, constitué de 370 magasins. Mon évolution régulière au sein du Groupe INTERSPORT m'a permis d'acquérir de larges compétences dans le domaine du marketing et de la communication.



Mes compétences :

Sport

Trade marketing

Marketing opérationnel

Communication externe

Communication

Marketing

Distribution spécialisée

Gestion de projet

Promotion

Management

Gestion budgétaire

Négociation

Distribution