Stephanie BLANC

J'ai évoluée sur plusieurs domaines d'activité. Je me suis enrichie de connaissances supplémentaires. Arrivée à mi parcours, j'ai fait un bilan de compétence qui me motive pour pousser encore plus loin. J'ai la facilité de m'adapter sur différents postes. Je peux aussi bien travailler dans les ressources humaines, faire du commercial, de la vente ou bien la formation. Je souhaite continuer à apprendre aux contacts des autres. Je vais commencer une VAE qui me permettra d'obtenir un niveau III.



Mes compétences :

Facilité d'adaptation

Rigueur