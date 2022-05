Stéphanie BLANCAN-CALLEN

J'ai 39 ans et suis installée depuis 3 ans en Alsace.

La variété des activités et le rythme de ces quinzes dernières années m'ont permis de mesurer à quel point les interactions et implications des individus, quelles soient individuelles ou collectives, sont au centre de la dynamique d'une société ou d'une organisation.

Souhaitant comprendre et porter toute mon attention sur ces relations, j'ai profité de ma seconde grossesse pour me former au coaching et me concentrer sur le processus en prenant de la distance sur le contenu. Cette nouvelle posture associée à mon expérience de terrain me permettent aujourd'hui d'aborder sereinement de nouveaux challenges industriels.



Mes compétences :

BLACK BELT

Coach

Coach professionnel

Communication

Curiosité

Directeur de site

Intégrité

Lean

lean manufacturing

Logique

Manager

Manager equipe

manufacturing

Relationnel

Responsable de site

Six Sigma