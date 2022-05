Stéphanie BLANQUET

Les meilleurs atouts pour réussir dans cette fonction sont l'organisation, la rigueur, la confidentialité et une certaine aisance en communication tant écrite qu'orale.

Il faut être au courant de tout,ne rien dire tout en mettant en avant les informations pouvant servir à améliorer une situation ou un processus.

Ma personnalité et mes qualités sont tout à fait en adéquation avec ce profil. Je pense apporter une vraie valeur ajoutée à ma société. Dans le cadre de mes fonctions, je fais en sorte d'accumuler un maximum d'informations et de les restituer à bon escient dans le respect des valeurs du Groupe Technip.

Mon but : apporter tout le support et l'assistance aux salariés de l'entreprise et plus particulièrement au Président dont je suis l'assistante personnelle.