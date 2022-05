Stephanie BLATGER

Pendant plus de 20 ans dans des industries de pointes (semiconducteurs, aeronautique ou pharmaceutique), jai occupé des postes de responsables dinstallations techniques (gaz et produits chimiques), dingénieur de production ou dingénieur environnement. Jai évolué dans des environnements salle blanche (classe 10) et salle stérile ce qui ma familiarisé avec les Bonnes Pratiques de Fabrication et de Maintenance. J'ai également évolué sur des industries de service de petites tailles avec une forte culture locale et une orientation client.

Mes expériences de management de personnes et de management dactivité mont permis de consolider ma rigueur et mon autonomie opérationnelle.

Jai une bonne connaissance des référentiels Qualité et Environnement acquise par une pratique terrain.



Mes compétences :

Approvisionnement

Logistique

Environnement

Sécurité au travail

Management

Organisation et management

Project Management

Autocad

Business Objects

ISO 14001 Standard

Kanban

SAP

Celonis process mining