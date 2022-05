Stephanie BLIN

Employée du CHU d’Amiens depuis juin 1993, j’ai occupé le poste de secrétaire médicale jusqu’en novembre 2011.

A cette date, afin de voir évoluer mes fonctions aussi bien que ma carrière, j’ai eu l’opportunité d’obtenir un poste de technicienne de recherche clinique dans le service de Neurologie.

J’assure depuis toutes les tâches relatives aux protocoles d’études cliniques, tâches comme il se doit, bien différentes du secrétariat et plus appropriées à la fonction de coordinateur d’étude.

Désireuse de confirmer par un diplôme mes compétences, et après une Validation des Acquis Professionnels, je me suis inscrite en formation licence Attaché de Recherche Epidémiologique et Clinique, licence que j’ai obtenue en 2017.