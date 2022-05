Stéphanie BOBON

Parce qu'une vie vaut d'être vécue...et ne pas se dire à la fin de mes jours que je n'ai pas vécu...

Un fil rouge toujours, le service client, la disponibilité, la technicité simplement. Créer des relations commerciales durables via des produits techniques, via une attitude.

Les responsabilités que je me suis vu confiées, je les ai toujours relevées avec beaucoup d'implication; il me semblait donc tout naturel de créer mon entreprise après avoir expérimenté la vie de salarié.

J'ai ouvert avec mon compagnon un magasin de vente de cuisines intégrées. Vous me direz "quel est le rapport avec la chirurgie"?? C'est aussi une sorte de cuisine... C'est la prise de risque, c'est le challenge, c'est ce qui sur le papier ne semble pas écrit...Une histoire à créer, une expérience à vivre et une envie de sortir des sentiers battus!



Mes compétences :

Rigueur

Matériel Médical

Délégué hospitalier

Tenacité

Commercial

Bloc opératoire

Formation

Technique