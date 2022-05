Stéphanie BOCQUET

Rigoureuse et autonome, je m’implique fortement dans mes missions. J’agis de façon à mettre en place la stratégie le plus optimale. Je suis également convaincue que travailler en équipe est une force.

Mon objectif est de mettre ces compétences au service d’un projet pour lequel je sois prête à investir mon énergie, qui me donne envie de le défendre et le faire aboutir.



Mes compétences :

Gestion de projet nationaux et internationaux

Rédaction de contenus

Communication institutionnelle

Marketing opérationnel

Organisation d'évènements

Organisation shooting photo et vidéo