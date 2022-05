Stéphanie BOISAUBERT-CONGAR

Organisé, bien sûr, comme l’exige ce métier, je suis également dynamique, sérieuse et rigoureuse : Qualités qui m’ont toujours aidé à m’adapter avec beaucoup de polyvalence.

Je maîtrise les logiciels bureautiques et assimile très vite les nouvelles formations que l’on serait amené à m’apprendre.

Je suis autonome et possède une écoute attentive même durant les périodes de suractivités ou de crises.





Mes compétences :

Microsoft Works

Microsoft Word et Excel

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 2010

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Access

Lotus cc:Mail

Lotus Notes/Domino

Corel Draw Suite

Ciel Compta

Applix

Adobe Photoshop

SAP