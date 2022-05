Stéphanie BOISSET

Je suis acheteuse et coach en puériculture.

Diplômée de l'Université de Gestion de Poitiers et de la Faculté de Communication de La Rochelle.

J'ai créé le concept du colis de naissance clé en main avec "Au rêve éveillé".

Vous allez être futurs parents ou vous avez une naissance à prévoir dans votre entourage, Au rêve éveillé a ce qu'il vous faut, alliant originalité, praticité et naturel.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator