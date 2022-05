Stephanie BOISSIER

8 ans d'expérience en France et à l'étranger (Asie Pacifique) dans les domaines de la banque, les NTIC et du management dans différents environnements professionnels (Société Générale, aujourdhui.com, Orange FT), j'ai également crée une entreprise, une aspiration de longue date.



Formations :

- Titre d'ingénieur en génie industriel et entrepreneurial délivré par l'école Centrale Lille.

- Cursus Master In Management suivi à l'ESC Lille (marketing, management, finance et stratégie).



Référentiels utilisés : Agile, ITIL, CMMI, Prince 2.



E-mail:boissierstephanie@gmail.com



Si je devais définir ma conduite de vie en une phrase, je reprendrais la citation suivante...

"Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, et une confiance inébranlable pour l'avenir".



Mes compétences :

Entrepreneur

Consulting

Management d'équipe

Manager

Gestion de projets

Marketing

Organisation

International

Audit

Ingénieur