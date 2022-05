Stéphanie BOISSONNADE

Après un DEUG de sciences économies à Montpellier je me suis orientée vers une école supérieure de commerce afin d'obtenir un diplôme de management d'entreprise ainsi qu'une cinquième année d'executive management.



Passionnée par mes études j'ai choisie d'approfondir mon apprentissage en réalisant mes 4ème et 5ème année en alternance en tant que chargée de communication pour le syndicat des producteurs de Vin de pays d'Oc.



Expérience très enrichissante qui m'a permit d'acquérir en deux des compétences dans le domaine de la communication : communication interne, relations presse et relation publiques, évènements, création d'outils de communication...



L'objectif pour moi était de pouvoir m'épanouir dans un travail motivant et passionnant.



Après 1 an passé à Londres pour perfectionner mon anglais, je suis devenue assistante achats femme pour la société Club at cost (Groupe Orchestra) jusqu'en Novembre 2010.



Indépendante et autonome, une envie de créer me saisie.

Associée avec ma soeur Pauline Boissonnade, nous créons la marque Ripauste, maroquinerie et accessoires de mode.



Mes compétences :

marketing

maroquinerie

achats

acheteuse

communication

relations publiques

relations presse

mode