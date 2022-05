Stephanie BOLE-BESANCON

Mon rôle de formatrice a développé des compétences d'ordre humaine: être à l'écoute, transmettre son savoir et savoir faire, psychologie.



Mais mes fonctions se sont nettement développées. J'ai pris des responsabilités dans l’ingénierie de formation: mettre en place un référentiel, coordonner une équipe pédagogique, établir des progressions, suivre les dossiers administratifs et professionnels des stagiaires.

Par conviction et motivation, j'ai fait valoir mes compétences en passant le titre F.R.P (formateur responsable pédagogique) niveau II (master I).

J'ai développé des compétences dans la gestion de formation: plan de formation, gestion et coordination d'équipe.

Je souhaite actuellement évoluer dans l'ingénierie de formation en tant que coordinatrice pédagogique:

- Établir les plannings.

- Mettre en oeuvre des formations.

- Coordonner une équipe.

- Faire le suivi des stagiaires.

- Déterminer les profils d''intervenants et recruter.

- Promouvoir et Intervenir dans un projet d'entreprise lié à la formation professionnelle.

- Faciliter la cohésion d'une équipe pour aboutir aux projets d'entreprise.



Mon challenge: METTRE A PROFIT et DÉVELOPPER MES COMPÉTENCES.

La remise en cause ne me fait pas peur!



N'hésitez pas à me contacter, "toutes les opportunités sont bonnes à prendre"!



Mes compétences :

Animation de formations

Adaptabilité

Prise d'initiatives

Travail en équipe

Ingénierie pédagogique

Rigueur

Organisation du travail

Microsoft Office

Ecoute

Autonomie

Formation professionnelle

Accompagnement