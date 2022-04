Florence GUERIN

MISSION

Créer les conditions du développement et de la performance de l’entreprise liés aux facteurs humains :

- Maîtrise des risques

- Elimination des dysfonctionnements

- Création de valeur





COMPÉTENCES

Sourcing et conseils en ressources humaines, établissement des profils de compétences

Gestion de conflits ouverts ou latents

Réduction de l’absentéisme et traitement adapté du présentéisme

Réduction du turn-over, prévention du départ de collaborateurs de valeur

Accompagnement de personnes en Burn-in afin de prévenir le Burn-out

Préparation aux interventions difficiles

Montée en compétences pour faire face à de nouveaux challenges

Réduction du stress, du mal-être et des risques psycho-sociaux

Accompagnements ciblés lors des projets d’intégration (Fusion, acquisitions) afin d’éliminer les obstacles et les facteurs d’échecs

Amélioration des performances des individus, des équipes et des organisations

Prévention de la destruction de valeur liée aux facteurs humains et relationnels.



Mes compétences :

Hypnose

PNL

Santé

Coaching

DIF

Développement personnel

Coach

Décryptage du langage non verbal