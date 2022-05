Stéphanie BONAFÉ CLARISSE

L’analyse des données est un accélérateur de croissance. Leur analyse devient un enjeu incontournable et stratégique, et représente un fort levier de compétitivité.



Mon travail consiste à analyser les données relatives aux comportements et besoins des consommateurs, et à les traduire en stratégie marketing et de développement pour permettre à mes clients d’accroître leurs performances et de gagner des parts de marché.



Réveillez vos données, elles ont une vraie valeur !



Mes compétences :

Category management

Analyse de données

Marketing stratégique

Conseil

Gestion de projet

Management

Big Data