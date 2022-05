Diplômée d'un BTS Négociation et Relation Client, je recherche un poste sur Vichy et ses alentours.



J'ai pu exercer mes qualités relationnelles lors de mes différents contrats sur la ville de Clermont-Ferrand (63), de Vichy (03) ainsi que dans différents stages dans le cadre de ma formation au métier de commercial.

Mon dynamisme, et ma capacité d'adaptation font de moi une candidate sérieuse, ayant pu travailler tant avec des particuliers qu'avec des professionnels sur différents secteurs.



Pour plus d'informations, mon CV est disponible sur ce même profil.



Stéphanie Bonnaventure

s.bonnaventure@hotmail.fr

06.14.37.31.26



Mes compétences :

Commerciale

BTS

Management

Conseil

Vente