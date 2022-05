Stephanie BONNEFOY

Mon expertise :

Ingénieur international qualité & laboratoire dans l'industrie, depuis la création du laboratoire, son installation, l'accompagnement à la mise en service puis la maîtrise qualité ainsi que l'amélioration des performances laboratoire et usine.



Mon savoir-faire :

- Expertise technique laboratoire & usine (XRF, XRD, MO, MEB, chimie humide, essais mécaniques, échantillonnages & préparations déchantillons associés) et qualité dans lindustrie cimentière.

- Assistance rapide et efficace en cas de problèmes et/ou non conformités pour garantir et maintenir les cibles qualité (PDCA, RCA, plans d'actions, indicateurs, coaching).

- Auditeur interne qualité & sécurité et formateur en management de la qualité (programmes de certification et suivi des responsables qualité)

- Evolution dans des environnements internationaux

- Forte culture de la sécurité industrielle et du travail en équipes pluridisciplinaires et multiculturelles

- Pilotage en mode projet

- Management d'équipes techniques (pilotage d'équipes en environnement multisites) et animation de groupes réseau (résolutions de problèmes, communauté échanges)

- Validation industrielle : analyses statistiques (capabilité et R&R), négociation déquipements laboratoire et des services de maintenance attachés



Mon background :

- 25 ans d'expérience dans lindustrie cimentière

- 10 ans d'exposition internationale d'accompagnement à la conception, au démarrage de laboratoires d'usines et soutien technique des équipes et responsables qualité