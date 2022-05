Stéphanie BONNET

De nature très sociable, j’ai travaillé en milieu international, multiculturel et pluridisciplinaire pendant cinq années en Allemagne, ce qui me permet d’être bilingue en anglais.

Mes compétences techniques en électrophysiologie, biologie moléculaire (clonage), cultures cellulaires (primaires et explants), biochimie, immunohistochimie, hybridation in situ et microscopie confocale me permettent de mener à bien les projets de recherche dans lesquels je m’investis.





Mes compétences :

Communication scientifique

Neurosciences

Biologie

Électrophysiologie

Recherche fondamentale

Bilingue Anglais Français

Evénementiel/

Veille scientifique et stratégique

Management de projet

Management d'équipe

Enseignement TP & TD

Rédaction de rapports scientifiques

Biochimie

Biologie moléculaire

Culture cellulaire