Stéphanie BONTE

De formation initiale Docteur en Pharmacie, j’ai occupé pendant 7 ans les fonctions de Chef de Produits au sein de l’industrie pharmaceutique (OTC, cosmétique et diététique) – Groupe Pierre Fabre



Deux ans en officine en tant qu’adjointe avec des responsabilités en management, achats, animation du point de vente, merchandising, recrutement…



Suivis de deux ans à la tête du projet « intégration de la parapharmacie » au sein du réseau de parfumeries Nocibé, poste transversal où j’ai pu développer mon sens des RH



Mon parcours professionnel se caractérise par mes qualités organisationnelles et relationnelles, alliées à une grande adaptabilité me permettant d’évoluer sur des projets et environnements très variés.



Mes compétences :

Bio

Communication

Cosmétique

Curiosité

Diététique

Energie

Exigeance

Industrie cosmétique

Marketing

Marketing et communication

Organisation

PARAPHARMACIE

Pharmacie

Phytothérapie

Relationnel