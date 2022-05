Stéphanie BOTTI

Issue d’une formation initiale dans le secteur médico-social où j’ai débuté ma carrière, c’est ensuite au cœur de la centrale d’achats d’une célèbre enseigne de grande distribution que j’ai assisté les équipes métiers (Services Relations Magasins et Qualité Textile) lors de leur création.



Ayant toujours appréciée les relations humaines dans le cadre de mon travail et dans l’élaboration concrète de mon projet professionnel, c’est en 2012 que je décide d’entamer une reconversion en m’orientant vers un métier que je ressens passionné : les Ressources Humaines.



C’est alors au sein de l’institut de formation « IFOCOP » que je développe mes compétences dans ce domaine, obtiens mon diplôme, puis m’engage dans un premier temps auprès de la société Elearn GLOBE qui m’aura offert l’opportunité de mettre en place, de structurer et de gérer tout le service RH de la jeune start-up lors de mes premiers pas vers ce métier.



Aujourd'hui, forte d’une expérience en administration dont une spécialisation en ressources humaines, j’en assure les fonctions.



Mes compétences :

Législation sociale

Paie

Communication interne

GPEC

Déclarations sociales

Formation professionnelle

Droit du travail

Elections des représentants du personnel

Recrutement

Droit des contrats

Gestion du personnel

Intégration du personnel