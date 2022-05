Stéphanie BAUDY

Développement de l’alternance à Bordeaux 1 par la mise en place des contrats de professionnalisation sur les filières de l’Université :

?Communication et prospection envers les entreprises, les Organismes Paritaires Collecteurs Agréés et les partenaires institutionnels (Pôles emploi, missions locales…)

?Développement de l’offre de formations diplômantes accessibles en contrat de professionnalisation

?Information, conseil et orientation des différents publics de formation continue

?Définition et mise en place d’une méthodologie permettant de gérer les contrats de professionnalisation, ainsi que les procédures associées

?Direction de la gestion administrative et financière des contrats et conventions de formation



Conception d’un dispositif de formation continue favorisant l’insertion des docteurs dans les entreprises régionales



Mes compétences :

Formation

Formation continue

Gestion de projet

Neurosciences