Stéphanie BOUARD

Au delà des diplômes, j'ai su me constituer une solide expérience, de plus de 10 ans en management d'équipe et en gestion d'un centre de profit. Dernièrement, on m'a confié la gestion d'une boulangerie qui générait un chiffre d'affaire de plus de 100 000€ par mois et plus de 7000 clients par semaine.

En 3 ans j'ai fais progresser ce chiffre d'affaire de plus de 50% avec la même équipe depuis l'ouverture du site. J'ai acquis ce savoir-faire grâce à mon investissement personnel, ma passion du commerce et le respect de la qualité des produits offert aux clients.

Je suis une de ces femmes qui a su faire ses preuves et j'ai eu à encadrer des hommes plus âgés. J'y suis arrivée avec de la patience et du respect. Résistante au stress, je sais gérer une amplitude horaire importante. Déterminée, je me fixe des objectifs toujours plus haut pour mener l'entreprise à la réussite qu'elle mérite.

Travailleuse, je ne regarde pas le temps passé au travail et ne remets jamais rien au lendemain et enfin sérieuse, depuis que je suis en âge de travailler, je n'ai jamais manqué un jour de travail.

J'ai quitté mon dernier emploi car mon envie d'entreprendre et de diriger une société m'ont ammené vers une formation de créateur d'entreprise. Mon projet n'ayant pas abouti, je souhaite vivement retrouver une activité professionnelle à la hauteur de mes compétences sur la région de Perpignan.



Alors, si vous êtes à la recherche d'une collaboratrice compétente, sérieuse et fiable, contactez moi.



Mes compétences :

Management

Recrutement

Commercial

gestion

Formateur