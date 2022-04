François SINDUT

Titulaire d’un MBA en Sciences de Gestion Master 2, j'ai à mon actif plus de 10 ans d'expérience en temps que Manager !



Je suis un TRÈS grand passionné des relations humaines et j'apprécie particulièrement tout ce qui gravite autour du recrutement, du développement des compétences ainsi que de la formation...



Ce qui m'anime le plus ? Rendre les collaborateurs passionnés et passionnants dans leur métier à travers la maîtrise des compétences et une réelle passion du travail bien fait ! Que retenons-nous après plusieurs années de travail avec un collaborateur, un collègue ou un patron ? Son apport, sa personnalité, ou autre chose ?



Je suis quelqu'un de très curieux et attaché à réussir tout ce que j'entreprends !



Mes compétences :

Communication

Gestion d'un compte d'exploitation

Recrutement approche directe / web / jobboards

Management & Animation d'equipe

NTIC, informatique, Communication 2.0

Etudes de marché, business plan

Logistique & Transport (capacité de transport)

Analyse et animation des performances commerciales

Commerce / Vente

Marketing Digital