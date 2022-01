François RUSINEK

Après quelques années d'expérience à différents échelons en distribution spécialisée, je me suis tourné vers l'enseignement et suis titulaire du CAPET Economie-Gestion option Mercatique.



Mes compétences :

Management

Informatique

Vente

Marketing

Gestion des stocks

Recrutement

Intégration

Formation

Accompagnement

Merchandising

Fixation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs

Suivi de résultats

Plan de formation

Plans d'actions

Gestion de trésorerie

Gestion du flux clients

Gestion de caisse

Gestion de ligne de caisse

Choix de gamme

Anglais

Prospection

Études de satisfaction

Études de marché

Magasinage

Réapprovisionnement

Réception

Permanence de magasin

Négociation