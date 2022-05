Sébastien LECAT

Educateur Sportif fédéral 2nd degré de la Fédération Française de Tennis, Vendeur, Responsable Univers puis Responsable Formation chez DECATHLON , j'ai été Chef Produit Formation National pour la société DARTY aprés avoir été plus de 5 ans Directeur de magasin et plus de 3 ans Formateur puis responsable formation au sein de la société DARTY Nord.

J'occupe désormais avec passion le poste de Responsable du Développement des compétences chez Castorama.

Impliqué , Rigoureux , le coaching me passionne et le management ainsi que le recrutement de nouveaux potentiels sont mes plaisirs quotidiens .

Je parle Anglais couramment (expérience aux USA en tant que Responsable Formation pour DECATHLON et interaction quotidienne avec Kingfisher UK depuis mars 2017 ) .

Je parle Néerlandais d'un niveau moyen (expérience au BENELUX pour DECATHLON , Responsable Univers sur 5 univers majeurs dont le Cycle . )

Homme d'opportunités , j'accorde une importance majeure à des valeurs telle que la loyauté , au sens de mon action , la rigueur de celle ci ainsi qu'à la construction et la mise en place de projets où clients , collaborateurs et entreprise sont gagnants .

D'un management réputé proche et humain , je me passionne et m'implique dans l'approche du travail pour les personnes souffrant d'un handicap .

Heureux dans mon entreprise Castorama , je tiens par le biais de ce réseau à élargir ma vision et mon approche du monde professionnel .

Mon intérêt pour la gestion de structure humaine m'a aussi amené à remplir les fonctions de Premier Adjoint au Maire de ma commune, suite à une campagne menée en 2011.

Plus que tout, j'aime apprendre et échanger alors rencontrons-nous car Tout est Possible !



Mes compétences :

Perfectionniste

Rigoureux

Coach

Recrutement

Dynamique