Stephanie BOUCHET

Après 16 années de conseil clientèle dont 14 au sein d’un même groupe, je recherche aujourd’hui un nouveau challenge me permettant de mettre à profit mon professionnalisme et mes qualités humaines.



Forte de mon parcours et d’un travail enrichissant en équipe, je souhaiterais saisir l’opportunité d’élargir mon champ de compétences au sein d'un grand groupe à même de m’aider à concrétiser mon ambition.



Mes compétences :

Responsable adjointe cabine

Soins esthétiques

Merchandising d'un magasin

Gestion des encaissements et clôture de caisse

Fidélisation client

Gestion des stocks

Maitrise des techniques de vente

Accueil et conseil clientèle