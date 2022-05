Stéphanie BOUCLY

Au coeur de l'aventure Une Maison Bleue depuis 2011...Spécificité de notre agence immobilière "décalée" : une commission d'Agence Fixe, Réduite et affichée d'avance à 6 980 € pour toute vente jusqu'à 700 000 €. Lien site : http://www.unemaisonbleue.com/ .



Pour tous nos clients, ces frais d'agence sont compétitifs et TRANSPARENTS... Notre équipe intervient dans les régions Paris-Ile de France mais aussi dans 10 régions.

Notre agence s'adresse aux particuliers soucieux de payer un prix juste et adapté au service rendu : l'expertise d'un agent immobilier pour accompagner leur transaction immobilière de A à Z.



Et qu'en disent les clients ? Lisez leurs avis, ils parlent très bien de nous, et en plus leurs avis sont certifiés par l'organisme indépendant OpinionSystem, N°1 en France en contrôle de fiabilité d'avis clients. Cela vous garantit des témoignages authentiques : http://www.unemaisonbleue.com/opinion_system .



"Ce n'est pas parce que votre appartement est magnifique, que les frais d'Agence doivent l'être aussi". Découvrez notre Maison Bleue !



