Stephanie BOUHEY-PERRET

Diplômée d'un DEA en muséologie/ muséographie et forte d'une expérience de plus de dix années d’expériences au sein d'institutions muséales, j'exerce en indépendante depuis 2011 et ai crée ma propre société Exercice de Style en 2013, spécialisée en conception d'expositions et d'outils de valorisation du patrimoine.

J'ai acquis une bonne connaissance des problématiques territoriales, d'accompagnement des acteurs locaux et ai mené divers projets de valorisation patrimoniale en tant que lieu de mémoire.

J'accompagne les acteurs tout au long du projet en terme d'assistance à la maitrise d'ouvrage. Je mène les missions en établissant un réel travail d'échange, d'écoute et de partenariat.



Mes compétences :

Créativité

Muséographie

Mise en scène

Écriture

Communication

Transmission

Poésie

Interprétation

Muséologie

Microsoft Excel

Adobe Photoshop