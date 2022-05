Stéphanie BOUILLON

Je suis à la recherche d'un emploi en tant qu'assistante recrutement. J'ai réalisé une formation au Greta de l'Aube, perfectionnement comptabilité paie bureautique; avec à la fin l'obtention du titre ASCA. Mes derniers emplois concernaient la responsabilité de la ligne de caisse au sein de la Grande Distribution. Toutefois, je recherche vraiment un emploi avec de réelles responsabilités et des tâches variées. Je suis sportive(pratique en compétition durant 11 années),donc persévérante et surtout très motivée.



Mes compétences :

Comptabilité générale

Suivi commercial et administratif

secrétariat

Accueil physique et téléphonique

création et suivi de dossiers

Gestion du planning

Gestion de la relation client

Courrier

Microsoft Excel

Microsoft Word

Recrutement

Gestion du personnel

Comptabilité analytique

Microsoft PowerPoint, excel, word, internet