Stéphanie BOUILLY

COMMUNICATION / RELATION CLIENT



* Réaliser l’étude technique et commerciale de la demande du client

* Accueillir et conseiller les clients, fournisseurs et visiteurs

* Proposer et négocier avec le client les modalités du contrat de vente

* Développer un portefeuille clients/prospects

* Effectuer le suivi de la clientèle ou des fournisseurs

* Proposer des solutions en cas de dysfonctionnements

* Intervenir auprès d’une clientèle

collectivité, comité d’entreprise, groupe, PME, revendeurs, professionnels agricoles

* Organiser des événements à l’extérieur



GESTION / ORGANISATION



* Coordonner & planifier l’activité d’une équipe

* Etablir les devis et transmettre les données sur les modalités techniques et commerciales

* Suivre l’état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et établir une commande

* Enregistrer la commande, vérifier les conditions de réalisation