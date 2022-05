L’image et l’apparence d’une personne sont de plus en plus mise en avant que se soit dans le cadre d’une recherche d’emploi ou encore dans sa vie personnelle.

C’est pourquoi je mets mes compétences à votre service afin de vous aider à valoriser votre image tout en respectant vos goûts et votre mode de vie.

Diplômée dans les métiers de la mode , de l esthétique et du conseil en image ,je m ´engage à libérer votre beauté intérieur.