Stéphanie BOULLING

Depuis plus de 20 ans, j’ai pu évoluer à différents postes au sein du service Achat Packaging International de Nestlé Waters et développé de solides compétences dans les Achats, la gestion de dossiers spécifiques en autonomie, le support et la coordination, les suivis et analyses des mesures, l'assistanat de direction Achats, ,...

J’ai développé mon sens de l’écoute et d’analyse pour répondre au mieux aux divers interlocuteurs internes et externes et développé mon sens de l’adaptation. Mes contacts réguliers avec le Marketing et mes études dans ce domaine complètent ces connaissances. J'ai un bon relationnel, j’aime le travail d’équipe et y suis habituée pour l’avoir fait quotidiennement avec les équipes techniques et acteurs internes et externes. Cette expérience significative dans une catégorie globale au sein d’une multinationale m’a appris également à travailler en autonomie et de développer mon sens des responsabilités en travaillant quotidiennement d’une manière proactive.



Mes compétences :

Microsoft Word / Excel / Powerpoint

Anglais

Process Achats

SAP IS P

Assistanat / support opérationnel

Gestion de la relation client

Resolution de problèmes