Stephanie BOUQUET

Après 16 ans d’expériences dans la communication, je me lance vers une nouvelle aventure. Je crée la société A votr’image.



Ma priorité :



Le conseil :



je souhaite apporter des conseils et des concepts pour choisir et diffuser l’objet. Une campagne doit être méticuleusement planifiée en tenant compte de la cible, du budget et bien sûr du résultat final attendu.



La proximité avec le client :



Je tiens à rester disponible pour mes clients afin de les satisfaire au mieux.



Contactez moi, confiez moi votre projet. Je m’occupe de tout…