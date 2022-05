Stéphanie BOUR

Service commercial : rédaction et envoi de fax, de courriers, d’offres, rédaction de procédures et de notes internes, gestion des commandes clients de la saisie à la livraison et la facturation, interface avec les différents services(production, approvisionnement, ...). Ouverture et suivi des dossiers clients. Suivi de projets. Saisie des rapports commerciaux, extractions à partir du fichier informatique, gestion SAV (prix, commandes, livraisons), préparation des books commerciaux, gestion des commandes et des transports. Relance impayés.

Secrétariat de direction : relations avec les banques (demande d’offre et démarche pour un crédit), ouverture et répartition du courrier, démarches diverses auprès des administrations publiques, relations avec les assurances, gestion des badges voitures, des cartes essence, des lignes de portables, de l’agenda, des déplacements, secrétariat du responsable, organisation.

International : accueil des clients étrangers (allemand, anglais), travaux de traduction (allemand), interprétariat (allemand), accueil et correspondances en anglais, contacts clients étrangers dans le cadre commercial.

Informatique : savoir faire sur traitement de texte (WORD), sur tableur (EXCEL), OUTLOOK et sur base de données clients (ACT!) ainsi que logiciels (MISTRAL, AS 400, SAP, Lotus Notes, Harpège et Ulysse).

Approvisionnement : gestion des stocks = saisie des commandes, des promotions, créations de nouveaux articles, gestion du planning des livraisons, réservations des magasins. Suivi des sorties lors des promotions (statistiques), procédure certification.



Mes compétences :

Autonome et responsable

Dynamisme & motivation