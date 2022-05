Stéphanie BOUR

15 ans d’expérience en management financier dont 12 dans le secteur agro-industriel et FMCG dans des environnements internationaux :

- 3 ans en tant que Directeur Administratif et Financier en charge du plan stratégique au sein du comité de direction, de la délivrance des objectifs d’EBIT, management d’une équipe de 20 personnes (comptable, contrôleur de gestion commercial et industriel), en charge de la relation avec les commissaires aux comptes et conseils extérieurs

- 3 ans en tant que Contrôleur Financier, pilotant l’établissement des états financiers et le suivi juridique de 4 entités légales (dont holding), organisant la revue des bilans trimestrielle, optimisant le Fonds de roulement/Working capital, en charge de la mise en place et de l’efficience des contrôles internes (SOX 404), pilotage de l’intégration d’entités dans le périmètre France.

- - 6 ans en tant que Responsable du Contrôleur de Gestion sur la catégorie Soupe, préparant le budget annuel, responsable des clôtures mensuelles sur toutes les lignes du P&L , analyse de rentabilité des innovations, en charge des budgets marketing, coopération commerciales frais généraux.



Spécialisations :

FMCG

USGAAP / IFRS,

Business partner

P&L + €170M

Analyse Bilan/Balance sheet Review

Plan de trésorerie/Cash Flow Forecast

CAPEX Process

Due diligence

Gestion des risques

Anglais courant



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Audit

Finance

Comptabilité

Reporting

Gestion